В Epic Games Store бесплатно и навсегда дарят сразу две игры

В рамках традиционной раздачи в Epic Games Store (EGS) для бесплатного скачивания стали доступны сразу две игры: головоломка Hidden Folks и приключение Totally Reliable Delivery Service. Они доступны на главной странице в разделе "Бесплатные игры", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Hidden Folks - минималистичная игра в жанре "поиск предметов", в которой нужно находить спрятанных персонажей на интерактивных локациях, включая офис, городской квартал, ферму и лес. Проект содержит 32 уровня и более 500 уникальных взаимодействий, а также три визуальных режима: дневной, ночной и в стиле сепия. В российском регионе раздача недоступна, но игру можно забрать, если имеется аккаунт других стран.

Релиз игры состоялся в 2017 году. Hidden Folks получила 83 балла из 100 на Metacritic, 97% положительных отзывов в Steam, а также награды App Store и BIG Indie Awards.

Totally Reliable Delivery Service - приключенческая игра, в которой пользователи управляют курьерами, доставляющими посылки в небольшие населенные пункты и их окрестности. Ключевая особенность - реалистичная, но непредсказуемая физическая модель. Доступны различные транспортные средства и способы перемещения, включая батуты и зиплайны. Игра поддерживает одиночное прохождение и кооперативный режим до четырех человек. В Steam рейтинг положительных отзывов составляет 81%.