Украина будет оценивать встречу Трампа и Путина по трем критериям

Украина будет оценивать результаты встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Путина в Анкоридже по трем критериям.

Как передает Day.Az, об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

1.Немедленное безусловное и полное прекращение огня.

2.Согласованные с Украиной и Европой принципы дальнейшего мирного процесса - без права вето Москвы. В частности, реальный трехсторонний формат переговоров.

3.Понятный сигнал всем другим странам - реципиентам российских ресурсов: поддержка войны означает изоляцию и потерю рынков. Санкции.

"Ни торга территориями, ни особых статусов для оккупированных районов. Сначала прекращают умирать люди, потом начинается политика. Очевидно, что Президент Трамп хочет покинуть Аляску миротворцем, а не статистом в чужом сценарии", - написал Подоляк.

Он добавил, что это возможно лишь в том случае, когда прекращение огня будет выполнено за часы. Если же этого не произойдет - автоматически должны вводиться "жесткие инструменты давления", - отметил Подоляк.