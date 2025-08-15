https://news.day.az/sport/1774277.html Представитель Федерации волейбола назначен на международный матч Михаил Фришман, специалист по международным связям Департамента коммуникаций Федерации волейбола Азербайджана (ФВА), получил назначение от Европейской конфедерации волейбола (CEV). Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ФВА, Фришман примет участие в отборочном матче мужского чемпионата Европы по волейболу-2026.
Представитель Федерации волейбола назначен на международный матч
Михаил Фришман, специалист по международным связям Департамента коммуникаций Федерации волейбола Азербайджана (ФВА), получил назначение от Европейской конфедерации волейбола (CEV).
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ФВА, Фришман примет участие в отборочном матче мужского чемпионата Европы по волейболу-2026.
В качестве супервайзера он оценит работу судей в игре группы E между сборными Швейцарии и Швеции.
Отметим, что встреча состоится в Швейцарии 16 августа.
