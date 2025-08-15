HTC представила смарт-очки с ИИ, камерой и антишпионской защитой

HTC представила новые умные очки VIVE Eagle со встроенной камерой и искусственным интеллектом. Об этом сообщает SMHN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Очки доступны в двух размерах (M и L), весят 49 граммов, имеют регулируемую носовую подушку для комфортного длительного ношения. Линзы производства ZEISS обеспечивают защиту от ультрафиолетового излучения.

Устройство оборудовано динамиками с технологией пространственного звука и усилением низких частот, позволяющими воспроизводить аудио без полной изоляции от внешних шумов. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 4,5 часов непрерывного воспроизведения музыки и более 36 часов в режиме ожидания.

Для голосовой коммуникации и работы с ИИ-ассистентами Gemini и ChatGPT предусмотрены четыре микрофона, включая направленный, оптимизированный для шумных условий. Камера с разрешением 12 Мп и сверхшироким углом обзора поддерживает съемку фото и видео и автоматическую корректировку горизонта. Если очки сняты или светодиод закрыт, камера не работает.

Функции искусственного интеллекта включают перевод изображений, запоминание парковочных мест и идентификацию лиц по именам. Очки интегрируются со смартфоном через приложение VIVE Connect. Подчеркивается, что данные пользователей шифруются и не передаются третьим лицам, а также не используются для обучения ИИ.

Зарядка осуществляется через магнитный разъем, и, по заявлению HTC, 10 минут питания достаточно для зарядки аккумулятора емкостью 235 мАч от 0 до 50%.

Для работы устройства требуется подключение к смартфону и установка приложения VIVE Connect. Устройство оснащается чипом Snapdragon AR1 Gen 1, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

На рынке Тайваня Vive Eagle оценили в 15600 тайваньских долларов.