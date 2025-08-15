У раковых клеток впервые обнаружили деменцию

Исследователи из Cancer Research UK Scotland Centre, выявили у клеток поджелудочной железы, находящихся в предраковом состоянии, нарушения, напоминающие процессы при деменции. Открытие может помочь в разработке методов профилактики и лечения одного из самых трудноизлечимых онкозаболеваний. Работа опубликована в журнале Developmental Cell (DevCell), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые на протяжении длительного времени наблюдали за клетками поджелудочной железы у мышей, чтобы понять, что заставляет здоровые клетки превращаться в раковые. Они обнаружили, что на предраковой стадии у клеток нарушается процесс клеточной "переработки отходов" - аутофагия. В результате в них накапливаются избыточные молекулы белков, которые образуют скопления, похожие на те, что встречаются в мозге при нейродегенеративных заболеваниях.

Похожие белковые "сгустки" ученые нашли и в образцах тканей поджелудочной железы человека, что говорит о вероятной связи этого явления с развитием рака.

По словам профессора Саймона Уилкинсона из Института генетики и рака Эдинбургского университета, сочетание дефектов гена KRAS и нарушенной аутофагии может играть ключевую роль в запуске онкологического процесса. Понимание этого механизма дает надежду на создание новых способов прогнозирования и, возможно, предотвращения болезни.

Панкреатический рак остается одним из самых опасных видов онкологии, причем в большинстве случаев диагноз ставят на поздних стадиях, когда лечение уже ограничено. Ученые планируют изучить влияние возраста, пола и диеты на развитие клеточных изменений, чтобы найти пути раннего вмешательства.