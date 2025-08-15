https://news.day.az/azerinews/1774295.html Qazaxda açıq ərazidəki yanğın söndürüldü - FOTO - VIDEO Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndində açıq ərazidə yanğın olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əraziyə FHN-in qüvvələri cəlb olunub.
Qazaxda açıq ərazidəki yanğın söndürüldü - FOTO - VIDEO
Qazax rayonunun Xanlıqlar kəndində açıq ərazidə yanğın olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, əraziyə FHN-in qüvvələri cəlb olunub.
Əməliyyat şəraitinə uyğun həyata keçirilən zəruri və təxirəsalınmaz tədbirlər sayəsində yanğın daha geniş əraziyə yayılmasına imkan verilmədən söndürülüb.
Yanğın nəticəsində təxminən 80ha sahədə quru ot və kol-kos yanıb.
Yaxınlıqdakı tikililər və meşə ərazisi yanğından mühafizə edilib.
