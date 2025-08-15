Почему сорвался трансфер Самба Камары в "Сумгайыт?"

Стало известно, почему сорвался трансфер покинувшего турецкий "Сивасспор" Самба Камары в "Сумгайыт".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, для 32-летнего защитника был даже куплен билет на самолет, и он прилетел в нашу страну.

Футболист, сыгравший один матч за сборную Мали, вернулся обратно после разногласий с "Сумгайытом" по вопросу зарплаты.

Сумма, которую запросил Камара, оказалась для клуба неподъемной. Руководство "Сумгайыта" заявило, что не сможет платить ему такую зарплату.

В сезоне 2024/2025 африканский игрок получал в "Сивасспоре" годовую зарплату в размере 211 тысяч евро.

Отметим, что Камара не продлил контракт с клубом из-за вылета "Сивасспора" из турецкой Суперлиги.