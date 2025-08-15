Первые переселенцы сел Венгли и Колатаг получили ключи от квартир

15 августа состоялось первое переселение в села Венгли и Колатаг Агдеринского района Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Day.Az в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, на первом этапе в село Колатаг были переселены 26 семей (89 человек), а в село Венгли - 22 семьи (83 человека).

Вручая ключи от квартир, исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Тельман Керимли поздравил жителей и пожелал им благополучной жизни на родной земле.

Т.Керимли отметил, что восстановительно-строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, являются одним из приоритетных направлений государства и служат возвращению всех бывших вынужденных переселенцев в их родные края.

Он также подчеркнул, что в селах полностью восстановлены питьевая вода, электро- и газоснабжение, линия связи.

Кроме того, были благоустроены улицы и обновлена дорожная инфраструктура. Специалисты ANAMA сообщили, что созданы условия для безопасной жизни жителей, и предупредили их: не прикасаться к незнакомым предметам, быть осторожными из-за возможных мин, которые могут быть принесены течением рек. Вернувшиеся в родные села жители также поделились своей радостью и выразили благодарность тем, кто сделал возможным этот день.