Xiaomi представила камеру с двойным сенсором и поддержкой зума

На фирменной краудфандинговой платформе Xiaomi стартовал сбор предзаказов на новую модель для экосистемы умного дома - Mi Smart Camera 4 Zoom. Устройство получило поддержку 3-кратного оптического и 9-кратного гибридного зума, а также съемку в формате 4К, сообщает Rozetked, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Камера оснащена телеобъективом с разрешением 5 Мп и основным сенсором на 8 Мп с апертурой f/1.6. Конструкция позволяет вести панорамную съемку с охватом 180 градусов по вертикали и 360 градусов по горизонтали. Система распознавания людей работает на базе обновленных ИИ-алгоритмов.

Камера также умеет определять звуки, в том числе плача ребенка, в устройстве предусмотрен встроенный защищенный чип с сертификацией EAL 5+ и локальное распознавание лиц без передачи данных на серверы компании. Предусмотрена возможность совершения видеозвонков с помощью жестового управления.

Mi Smart Camera 4 Zoom совместима с приложением Mi Home для удаленного управления и просмотра видео. Розничная цена установлена на уровне 399 юаней, в комплект входит карта памяти объемом 128 ГБ.