На Солнце начала расти крупная корональная дыра

"Корональная дыра растет на обращенной к Земле стороне Солнца. За последние сутки произошел особенно быстрый рост ее площади и размеров, примерно на 50%", - говорится в сообщении.

В области дыры ожидается ускоренный поток солнечного ветра, что приведет к возмущению геомагнитной обстановки Земли.