https://news.day.az/unusual/1774283.html На Солнце начала расти крупная корональная дыра Крупная корональная дыра формируется на Солнце, в начале следующей недели ожидается возмущение геомагнитной обстановки Земли. Об этом сообщили в Институте космических исследований (ИКИ) РАН, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Корональная дыра растет на обращенной к Земле стороне Солнца.
