Запасы оружия в Европе иссякли

Запасы вооружений европейских стран оказались на исходе из-за поставок Украине, а помощь Киеву все больше обеспечивается за счет закупок в Соединенных Штатах. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на источник в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Обойтись без военной промышленности США невозможно, поскольку европейские склады и мощности оборонных предприятий истощены в краткосрочной перспективе", - отметил собеседник портала на условиях анонимности.

Также подчеркивается, что по сравнению с ранним этапом конфликта европейские союзники стали реже передавать Украине вооружения из собственных запасов. "Сейчас Европа гораздо больше полагается на новые заказы у оборонных предприятий", - заявил координатор проекта по отслеживанию помощи Украине Кильского института мировой экономики Таро Нисикава.