Начались переговоры Трампа и Путина

Переговоры президента США Трампа и президента России Владимира Путина начались в Аляске формате "три на три".

Как передает Day.Az, помимо в лидеров двух стран во встрече принимают участие Марко Рубио и Стив Уиткофф с американкой стороны, Сергей Лавров и Юрий Ушаков - с российской.

На видео журналисты требуют ответов на свои вопросы. Однако президенты не стали отвечать на вопросы СМИ, а журналистов попросили покинуть зал для переговоров.