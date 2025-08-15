https://news.day.az/world/1774332.html Начались переговоры Трампа и Путина - ВИДЕО Переговоры президента США Трампа и президента России Владимира Путина начались в Аляске формате "три на три". Как передает Day.Az, помимо в лидеров двух стран во встрече принимают участие Марко Рубио и Стив Уиткофф с американкой стороны, Сергей Лавров и Юрий Ушаков - с российской. На видео журналисты требуют ответов на свои вопросы.
На видео журналисты требуют ответов на свои вопросы. Однако президенты не стали отвечать на вопросы СМИ, а журналистов попросили покинуть зал для переговоров.
