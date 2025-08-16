Израиль ликвидировал крупную подземную инфраструктуру ХАМАС

Израильские силы обороны сообщили о завершении масштабной операции по ликвидации крупной подземной инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Day.Az, в рамках этой операции ЦАХАЛ перекрыл стратегический туннель протяженностью около семи километров, соединявший Джебалию с Бейт-Хануном и северной частью города Газа.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, уничтожение этого объекта стало ключевым этапом четырёхнедельной кампании против батальона ХАМАС в Бейт-Хануне. Во время зачистки был обнаружен ещё один стратегический туннель, ведущий из Бейт-Хануна к пограничному заграждению. Командование приняло решение заблокировать и этот подземный ход.

Для герметизации использовали более 20 тысяч кубометров специального изолирующего состава, который закачивали через систему, установленную на участке длиной примерно 4,5 километра - от Бейт-Хануна до границы. Параллельно проводились работы по уничтожению других подземных объектов в этом районе, в результате чего было ликвидировано ещё 2,4 километра туннельной сети.

В результате двух масштабных операций батальон ХАМАС в Бейт-Хануне понёс серьёзные потери, а его возможности для ведения боевых действий были полностью парализованы.