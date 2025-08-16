Пилот самолета авиакомпании Malta Air потерял сознание во время полета.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает портал Simple Flying.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Барселоны, Испания, в Порту, Португалия. На борту находились 137 пассажиров и 6 членов экипажа.

При заходе на посадку экипаж Boeing 737 объявил чрезвычайную ситуацию и сообщил, что командир воздушного судна (КВС) упал в обморок и был выведен из кабины.

Второй пилот доложил авиадиспетчерам, что самолет не сможет покинуть взлетно-посадочную полосу и после посадки ему потребуется эвакуатор. Вскоре после этого КВС начал приходить в себя, но в кабину не вернулся.

На земле борт встретили две бригады скорой помощи. Пилота осмотрели парамедики, от госпитализации он отказался.