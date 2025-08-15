В Азербайджане выросли инвестиции в основной капитал

За январь-июль текущего года инвестиции в основной капитал составили 9 911,8 миллиона манатов, что на 3,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

По данным, объем инвестиций в нефтегазовый сектор сократился на 18,4 процента, тогда как инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 15,0 процента. На производственные площади было направлено 5 046,1 миллиона манатов (50,9 процента от общего объема), на сферы услуг - 3 335,2 миллиона манатов (33,7 процента), а на строительство жилых зданий - 1 530,5 миллиона манатов (15,4 процента).

Внутренние инвестиции составили 7 598,7 миллиона манатов, или 76,7 процента от общего объема вложений в основной капитал.

При этом 7 822,3 миллиона манатов (78,9 процента) инвестиций были направлены непосредственно на строительно-монтажные работы.