Xiaomi выпустила смартфон Redmi с большой батареей

Компания Xiaomi выпустила глобальную версию бюджетного смартфона Redmi 15 5G с большой батареей. Об этом сообщает портал NotebookCheck, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Смартфон получил 6,9-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, чип Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 с поддержкой 5G, от 4 до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 или 256 ГБ встроенного хранилища UFS 2.2.

Ключевой особенностью Redmi 15 5G на международном рынке будет его аккумулятор емкостью 7 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Среди прочих параметров отмечается наличие основной камеры с разрешением 50 Мп и фронтальной на 8 Мп, защиты корпуса от влаги и пыли по стандарту IP64.

В Европе Redmi 15 5G появился в продаже у некоторых ритейлеров по цене от €200 до €215 (от 18,7 до 20,1 тыс. руб.) в зависимости от модификации.