Уверенные победы двух азербайджанских бойцов в Max Fight

В грузинском городе Зугдиди прошли очередные поединки в лиге смешанных единоборств Max Fight.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в соревнованиях также приняли участие азербайджанские бойцы.

Наш представитель Мурват Рустамов (70 кг), встретился с местным бойцом Гиорги Сорджия. Поединок завершился досрочной победой азербайджанского бойца. Рустамов нокаутировал соперника в первом раунде.

Фархад Ахмедов также завершил выступление победой. Он встретился с Гамидом Азимовым, грузином чеченского происхождения, и завершил бой с полным преимуществом в свою пользу.