Элин Сулейманов о дальнейших шагах Баку и Еревана к миру

На протяжении тридцати лет, еще до того, как Азербайджан и Армения обрели независимость, наши народы оказались втянуты в затяжной конфликт. Да, активная фаза завершилась в 1994 году, затем последовала война 2020 года и спецоперация 2023-го. Но именно эти десятилетия формировали наше восприятие друг друга. Сегодня у нас появилась реальная возможность оставить прошлое позади, выйти за рамки конфликта и наконец-то стать теми соседями и партнерами, какими мы должны были быть с самого начала. И я считаю это крайне важным.

Как сообщает Day.Az, об этом в интервью британскому Times Radio сказал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, говоря об исторической встрече, состоявшейся 8 августа в Вашингтоне.

"Лично я, как дипломат, был связан с этим противостоянием. Я работал в составе Комитета ООН по делам беженцев, видел судьбы перемещенных лиц. Будучи в Азербайджане, я общался с детьми, родившимися в изгнании. И сегодня я искренне рад, что они возвращаются домой и что впереди нас ждет мир", - подчеркнул посол.

По его словам, особая роль в этом процессе принадлежит президенту США Дональду Трампу.

"Здесь есть два ключевых фактора. Первый - Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева сумел освободить оккупированные территории, что и стало переломным моментом в урегулировании конфликта. Второй - учитывая политические настроения в мире, было важно иметь такого опытного миротворца и переговорщика, как Трамп. Его личное участие стало важнейшим элементом. Благодаря ему процесс получил необходимый импульс", - сказал Сулейманов.

Комментируя роль России в урегулировании конфликта между Баку и Ереваном, ее "исключение" из процесса, а также трехстороннее заявление, дипломат отметил, что заявление носило лишь временный характер.

"Подчеркну, что во всех случаях переговоры о мирном соглашении, которое пока еще не подписано, велись напрямую между Азербайджаном и Арменией. США не участвовали в разработке текста договора. Однако именно президент Трамп пригласил лидеров в Белый дом и присутствовал при подписании совместной декларации. Никто не был исключен из процесса. Более того, итоги встречи в Вашингтоне выгодны и для самой России. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью американскому телевидению отметил, что Москва впервые получает прямое железнодорожное сообщение с Арменией и Ираном. Все это в целом позитивные изменения.

Просто Трамп проявил особую инициативу и личный интерес. Но если отбросить идеологические рамки - разве России не выгодно, когда рядом нет войны, когда развивается экономика, когда Азербайджан и Армения живут в мире и не создается угроза безопасности в регионе?", - пояснил Элин Сулейманов.

Говоря о последних шагах, необходимых для подписания мирного договора, дипломат добавил, что единственным препятствием остается конституция Армении, в которую нужно внести соответствующие поправки.

"Факт очевиден: текст соглашения и положения армянской конституции противоречат друг другу. Мы ожидаем, что армянские соседи устранят это противоречие, и как только в их конституции не останется территориальных претензий к Азербайджану, мирный договор будет подписан. Обе стороны готовы двигаться вперед, и именно это составляет второй ключевой фактор успеха", - заключил посол.