Британские СМИ продолжают активно освещать достигнутые в Вашингтоне договоренности между Азербайджаном и Арменией при посредничестве Президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, издание Express.co.uk отмечает, что Трамп добился "соглашения о мире, которое никто не считал возможным", и это может открыть новую страницу в дипломатии.

Издание напомнило, что несколько дней назад в Белом доме состоялась встреча, на которой Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян парафировали документ, призванный положить конец конфликту, продолжающемуся с 1988 года. В публикации приведены слова Президента Ильхама Алиева:

"Если бы не Президент Трамп и его команда, а также наш близкий друг господин Уиткофф и его команда, вероятно, сегодня Армения и Азербайджан снова увязли бы в бесконечном процессе переговоров.".

Также издание приводит комментарий посла Азербайджана в Великобритании Элина Сулейманова, который подчеркнул, что Трамп сыграл ключевую роль в процессе, сумев собрать стороны за одним столом, продвинуть переговоры и обеспечить политическую поддержку. Сулейманов отметил, что искренняя приверженность Трампа миру и его дипломатическая активность не вызывают сомнений.

Канал GB News сообщил, что посол Сулейманов назвал достигнутую договоренность историческим моментом. Дипломат пояснил, что, хотя документ еще не подписан, его парафирование является важным шагом к преодолению наследия постсоветского конфликта, продолжавшегося более трёх десятилетий. По его словам, искренние усилия администрации Трампа позволили сторонам собраться за одним столом, а восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности в 2020 году стало одним из ключевых факторов успешного исхода процесса.

В материалах британских СМИ подчеркивается, что это соглашение внесет значительный вклад в укрепление стабильности в регионе.