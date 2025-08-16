https://news.day.az/world/1774340.html Трамп об угрозе третьей мировой войны Если не победа Трампа на президентских выборах США, то конфликт в Украине перерос бы в третью мировую войну. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. "Если бы я не выиграл выборы и не делал этого, то прямо сейчас мы могли быть в третьей мировой войне", - отметил Трамп.
Трамп об угрозе третьей мировой войны
Если не победа Трампа на президентских выборах США, то конфликт в Украине перерос бы в третью мировую войну.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"Если бы я не выиграл выборы и не делал этого, то прямо сейчас мы могли быть в третьей мировой войне", - отметил Трамп.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре