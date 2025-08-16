MOL Group нарастила добычу нефти в Азербайджане во II квартале 2025 года

Добыча нефти венгерской MOL Group на азербайджанском блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) во втором квартале 2025 года выросла до 12 800 баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd), что на 500 boepd или 4,07% больше по сравнению с 12 300 boepd во втором квартале 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на последние данные компании.

По сравнению с первым кварталом 2025 года, когда добыча составляла 12 400 boepd, показатель во втором квартале увеличился на 400 boepd или 3,23%.

В первом полугодии 2025 года среднесуточная добыча MOL Group в Азербайджане составила 12 600 boepd, что соответствует уровню аналогичного периода 2024 года.

Отметим, что BP Exploration (Caspian Sea) Limited выступает оператором от имени участников Соглашения о разделе продукции по блоку ACG.

Согласно последним данным bp, в первом полугодии 2025 года совокупная добыча на АЧГ составила в среднем около 327 000 баррелей в сутки (примерно 59 млн баррелей или 8 млн тонн в целом) с платформ "Чираг" (21 000 b/d), "Центральный Азери" (86 000 b/d), "Западный Азери" (75 000 b/d), "Восточный Азери" (42 000 b/d), "Глубоководный Гюнешли" (54 000 b/d), "Западный Чираг" (24 000 b/d) и ACE (25 000 b/d).

Доли участия в ACG распределяются следующим образом: bp - 30,37%, SOCAR - 31,65%, MOL - 9,57%, INPEX - 9,31%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, ITOCHU - 3,65%, ONGC Videsh - 2,92%.