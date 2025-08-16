В Джалилабаде задержаны виновные в поджоге

В городе Джалилабад сотрудники полиции установили личности лиц, причастных к поджогам.

Как сообщили в региональной группе Пресс-службы МВД, в ходе расследования выяснилось, что возгорание на зерновом поле произошло по вине уроженца 1997 года рождения Ш. Алиева, который поджег сельхозугодье. Еще один пожар, вызванный сжиганием бытового мусора, устроил уроженец 1971 года рождения М. Худашов.

В результате инцидентов сгорела скошенная зерновая площадь и кустарник. Оба нарушителя привлечены к ответственности.