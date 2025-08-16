https://news.day.az/sport/1774369.html Новый трансфер "Кяпаза" Азербайджанский футбольный клуб "Кяпаз" реализовал очередной трансфер легионера. Как сообщили İdman.biz в клубе, ряды гянджинцев пополнил Донго Кресус Дональд. С крайним полузащитником из Кот-д'Ивуара подписан годичный контракт. Последним клубом Дональда был белорусский БАТЭ.
Новый трансфер "Кяпаза"
Азербайджанский футбольный клуб "Кяпаз" реализовал очередной трансфер легионера.
Как сообщили İdman.biz в клубе, ряды гянджинцев пополнил Донго Кресус Дональд.
С крайним полузащитником из Кот-д'Ивуара подписан годичный контракт.
Последним клубом Дональда был белорусский БАТЭ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре