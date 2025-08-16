Новый трансфер "Кяпаза"

Азербайджанский футбольный клуб "Кяпаз" реализовал очередной трансфер легионера.

Как сообщили İdman.biz в клубе, ряды гянджинцев пополнил Донго Кресус Дональд.

С крайним полузащитником из Кот-д'Ивуара подписан годичный контракт.

Последним клубом Дональда был белорусский БАТЭ.