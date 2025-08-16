Роналду потратил сотни тыс. долларов перед свадьбой

Звездный португальский футболист Криштиану Роналду потратил более 366 тысяч долларов на подарки Джорджине Родригес перед свадьбой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 40-летний спортсмен подарил Родригес новый автомобиль, дорогую косметику, духи, часы и одежду.

11 августа Джорджина Родригес объявила в Instagram о том, что выходит замуж за Криштиану Роналду.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды "Аль-Наср". Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.