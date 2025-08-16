Томас де Ваал нагло соврал о сути проекта TRIPP

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Томас де Ваал занимается Кавказом давно. И потому мы не перестаем удивляться его оценкам и выводам. Такие оценки и выводы может давать тот, кто подключился к теме только сейчас. Знаток же региона, тот, кто занимается им с начала 90-х, должен бы уметь расставлять знаки препинания в соответствии с реалиями. Политический аналитик не художник и не может выдавать фантазии за действительность в логике "я так вижу".

Де Ваал высказался по вашингтонским договоренностям. И снова нашел поводы для критики, причем незаслуженной, Азербайджана и поддержки Армении. Человек, знающий очень много о Первой карабахской войне, оккупации и преступлениях армянских оккупантов, многие годы занимает по какой-то причине армянскую сторону. Он не нейтрален, как ему хочется, чтобы о нем думали, а откровенно предвзят.

Ведущий аналитик Фонда Карнеги в интервью армянскому ресурсу CivilNet прокомментировал договоренности по Зангезурскому коридору ("Маршрут Трампа", TRIPP). Де Ваал считает, что это хорошо, так как "снизило вероятность новой военной операции Азербайджана в Сюнике". Но плохо, потому что Азербайджан, мол, получил все, что хотел, и теперь мирный договор ему не нужен. Плохо, считает де Ваал, также то, что в соглашении не упомянута Турция, что превращает TRIPP лишь в дорогу "между Азербайджаном и Арменией", а не в полноценный международный маршрут.

В этом месте очень хочется остановить господина де Ваала, которого что-то не туда понесло. Ведущий аналитик, называющий себя специалистом по Кавказу, оказывается, абсолютно не в курсе дела. Иначе бы он знал, какая роль отведена Турции в проекте, был бы в курсе тех работ, которые сейчас осуществляются на турецкой территории для соединения с коммуникациями, идущими через Нахчыван. Все эти вопросы давно уже решены между Баку и Анкарой, и, конечно же, Турция будет играть в проекте важную роль. Для этого совсем не обязательно делать ее стороной соглашения. Знаток Кавказа настолько наивен, что думает, будто бы Баку столько лет добивался открытия Зангезурского коридора лишь для того, чтобы гонять товарняки в автономию?

К тому же, у Томаса де Ваала, похоже, неправильное представление о том, что имеется в виду под Зангезурским коридором вообще. Зангезурский коридор - это 40 километров железнодорожного полотна и прочих коммуникаций, которые должны пройти по территории Западного Зангезура (Сюникская область). Все коммуникации на своей территории Азербайджан уже практически завершил, так что особой капиталоемкости, как предполагает аналитик, проекту не грозит. Американским налогоплательщикам не придется разоряться ради заморских планов Дональда Трампа. У Президента США насчет TRIPP грандиозные планы, но это дело будущего. Сейчас же Азербайджану и его партнерам по Среднему коридору нужна дорога. ЛЭП и трубопроводы - это следующий этап.

Что касается открытия всех других коммуникаций и границ, то забота де Ваала об Армении понятна и не нова. Но, опять же, господин аналитик прекрасно знает, по какой причине были закрыты границы, и попытки выставить этот вопрос как условие открытия коммуникаций через Зангезур звучат как банальные манипуляции. Была война, была оккупация, был геноцид, разрушения, экоцид и так далее. При этом единственным условием для заключения окончательного мира Азербайджан ставит изменения в армянскую конституцию. И все. Это мизерная цена, которую Армения должна заплатить за свои преступления. После этого будет подписан мир, откроются все границы и дороги.

В одном Томас де Ваал прав - Азербайджан получил что хотел.

Азербайджан всегда получает то, что хочет. А ведущему аналитику Фонда Карнеги стоит совершить экскурс в свои прогнозы и аналитические комментарии прошлых лет и поработать над ошибками. Политика, особенно на востоке, это очень тонкий процесс, и делать топорные выводы из очевидной видимости, никогда не стоит.