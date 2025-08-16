В Гяндже обнаружено тело 16-летнего подростка

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в одном из домов. Ученик 9-го класса Н.Сафаров 2009 г.р. был обнаружен мертвым в доме, где проживал.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры, ведется расследование.