В Гяндже обнаружено тело 16-летнего подростка

В Гяндже обнаружено тело 16-летнего подростка. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зарегистрирован в одном из домов. Ученик 9-го класса Н.Сафаров 2009 г.р. был обнаружен мертвым в доме, где проживал. На место происшествия привлечены сотрудники полиции и прокуратуры, ведется расследование.