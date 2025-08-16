Взрыв в жилом доме в Баку, есть пострадавший - ФОТО
На горячую линию МЧС "112" поступило сообщение о взрыве в квартире жилого пятиэтажного дома, расположенного в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на место происшествия были немедленно привлечены силы Государственной службы противопожарной охраны Министерства.
Было установлено, что взрыв произошёл на 4-м этаже пятиэтажного жилого дома и привёл к возгоранию.
Пожар был в короткие сроки потушен, на территории проведены соответствующие меры безопасности.
В результате происшествия в двухкомнатной квартире выгорели горючие конструкции одной комнаты и прихожей. Один человек пострадал. Три жителя соседней квартиры были эвакуированы пожарными в безопасное место.
По факту происшествия соответствующими структурами проводится расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре