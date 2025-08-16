Землетрясение в Азербайджане

В Товузском районе зафиксировано землетрясение.

Как передает Day.Az, информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы.

Землетрясение было зарегистрировано в 08:31 по местному времени.

Магнитуда составила 3,5, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Землетрясение ощущалось.