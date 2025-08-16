https://news.day.az/society/1774351.html Землетрясение в Азербайджане В Товузском районе зафиксировано землетрясение.
В Товузском районе зафиксировано землетрясение.
Как передает Day.Az, информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы.
Землетрясение было зарегистрировано в 08:31 по местному времени.
Магнитуда составила 3,5, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.
Землетрясение ощущалось.
