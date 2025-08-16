Азербайджан будет представлен на вокальном конкурсе Silk Way Star

Первый азиатский вокальный конкурс Silk Way Star пройдет в столице Казахстана - Астане.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство "Казинформ", об этом стало известно на пресс-конференции, состоявшейся накануне старта международного музыкального проекта в студии "Қазмедиа орталығы", передает Day.Az.

В конкурсе принимают участие представители Азербайджана, Грузии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Кореи и других стран.

Шоу реализуется в рамках Соглашения о создании международного проекта Silk Way Star между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая CMG, подписанного 16 июня текущего года в присутствии глав государств Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина в ходе официального визита Председателя КНР в Астану.

Съемки музыкального шоу стартуют 20 августа. Гранд-финал состоится 22 ноября в прямом эфире телеканала Jibek Joly/Silk Way и на ведущих телеканалах стран-участниц конкурса.

Проект состоит из 10 эпизодов: 9 записанных и финальное гранд-шоу в прямом эфире. Зрителей ждут уникальные дуэты, исполнение национальных хитов, кросс-культурные коллаборации, эмоциональные истории участников. Хронометраж одного выпуска - более 100 минут, трансляция планируется на казахском, китайском, английском языках.

Голосование будет проводиться по международной системе с открытым подсчетом баллов от 1 до 12. В первых девяти эпизодах решения принимает профессиональное жюри из Китая и стран Центральной Азии. В гранд-финале победителя определяет комбинация голосов: 50% жюри и 50% зрителей.

На этапе отборов в эпизодах 2, 3, 4, 6 и 8 будут выбывать по одному участнику. В финал пройдут только 7 артистов: 5 сильнейших по итогам голосования и 2 представителя стран-организаторов.

Азербайджан на конкурсе представит певица и актриса, полуфиналистка "Голос Азербайджана" Сабина Заде.

Грандиозный гранд-финал SILK WAY STAR пройдет в формате live-шоу с международной трансляцией, обещая стать одним из самых ярких музыкальных событий года. Победитель получит уникальный титул SILK WAY STAR и шанс представить свое творчество на мировой сцене.