Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным позвонил главе Украины Володимиру Зеленскому.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Fox News.
Глава Белого дома также рассказал об итогах встречи ряду европейских лидеров.
