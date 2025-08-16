Трамп позвонил Зеленскому после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным позвонил главе Украины Володимиру Зеленскому.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Fox News.

Глава Белого дома также рассказал об итогах встречи ряду европейских лидеров.