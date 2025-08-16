Путин назвал одну из ключевых тем на переговорах с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что одним из ключевых вопросов, обсуждаемых в ходе его переговоров с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на Аляске, стала ситуация, связанная с Украиной.

"Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины", - сказал Путин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент РФ отметил, что для России события в Украине связаны "с фундаментальными угрозами национальной безопасности".