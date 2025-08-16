Встреча Трампа и Путина тет-а-тет завершилась

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина за закрытыми дверями в формате тет-а-тет завершилась. Она продлилась более двух часов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Кремле.

Саммит лидеров РФ и США проходит на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ключевая тема переговоров - поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.

После встречи лидеров двух стран запланированы переговоры в составе делегаций. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что переговоры Путина и Трампа могут занять минимум 6-7 часов.

Подписание документов по итогам саммита не ожидается. Об итогах встречи и достигнутых договоренностях лидеры расскажут на совместной пресс-конференции.