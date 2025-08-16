Сколько сохранится дождливая погода в Азербайджане?

В отдельных районах Азербайджана прошли ливни.

Как передает Day.Az, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в отдельных частях Балакян-Шекинской зоны осадки были интенсивными.

Ожидается, что дождливая погода сохранится до вечера 17-го числа.