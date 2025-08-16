https://news.day.az/society/1774370.html Сколько сохранится дождливая погода в Азербайджане? В отдельных районах Азербайджана прошли ливни. Как передает Day.Az, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в отдельных частях Балакян-Шекинской зоны осадки были интенсивными. Ожидается, что дождливая погода сохранится до вечера 17-го числа.
Сколько сохранится дождливая погода в Азербайджане?
В отдельных районах Азербайджана прошли ливни.
Как передает Day.Az, по данным Национальной службы гидрометеорологии, в отдельных частях Балакян-Шекинской зоны осадки были интенсивными.
Ожидается, что дождливая погода сохранится до вечера 17-го числа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре