https://news.day.az/azerinews/1774373.html Aeroport şosesində qəza - Mərkəz istiqamətində sıxlıq yarandı Bakının Suraxanı rayonu, Aeroport şosesində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qəza səbəbindən mərkəz istiqamətində sıxlıq yaranıb.
Aeroport şosesində qəza - Mərkəz istiqamətində sıxlıq yarandı
Bakının Suraxanı rayonu, Aeroport şosesində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qəza səbəbindən mərkəz istiqamətində sıxlıq yaranıb.
"Sıxlığın aradan qaldırılması üçün polis əməkdaşları tərəfindən zəruri tədbirlər görülür",- deyə əlavə edilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре