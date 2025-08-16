Азербайджанский арбитр назначен на матч обидчика "Сабаха"

Азербайджанские арбитры ФИФА Алияр Агаев и Эльчин Масиев получили новые назначения от УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. Оба судьи будут работать на матчах раунда плей-офф Лиги конференций.

Агаев станет главным арбитром первого матча между украинским "Полесьем" и итальянской "Фиорентиной" в Словакии. Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирли, а функции четвертого судьи выполнит Камал Умудлу.

Масиев обслужит встречу в Словении между "Целе" и чешским "Баником" из Остравы. Его помощниками назначены Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов, четвертым судьей будет Фарид Гаджиев.

Оба матча пройдут 21 августа.

Напомним, что в этом еврокубковом сезоне "Целе" выбил бакинский клуб "Сабах" (3:2, 3:3) из первого раунда квалификации Лиги Европы.