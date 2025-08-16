Пожар произошел в частном доме в Хырдалане

В Абшеронском районе, в городе Хырдалан, на улице Сулеймана Рустама произошло возгорание в частном жилом доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, пожар был оперативно ликвидирован.

В результате возгорания в двухэтажном доме, каждая из этажей которого составляет 90 м², сгорели горючие конструкции кухни на площади 10 м².

Отмечается, что большая часть дома была сохранена от огня.