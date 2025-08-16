https://news.day.az/world/1774358.html Сильнейшие лесные пожары продолжаются в Греции - ВИДЕО Сильнейшие лесные пожары продолжаются Греции. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Для тушения привлечено более пяти тысяч пожарных, однако справиться с огнём не выходит. Представляем вашему вниманию данное видео:
