На протестах в Сербии пострадали полицейские

На протестах сторонников оппозиции в нескольких городах Сербии в ночь на 16 августа пострадали 6 полицейских, задержаны 38 человек. Об этом заявил глава министерства внутренних дел Ивица Дачич на брифинге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чиновник назвал произошедшее жестоким нападением на сотрудников полиции.

Дачич уточнил, что протестующие использовали пиротехнику, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, а в Нови-Саде напали на журналистов телеканала Informer, за что двое были задержаны. Ночью беспорядков уже не было.

В ночь на 14 августа более 60 граждан и 16 полицейских пострадали во время протестов в сербских городах Белград и Нови-Сад. По словам президента Сербии Александара Вучича, в Белграде с пригородами было 3084 протестующих, в Нови-Саде - 1695.