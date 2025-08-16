Воспитанник "Арсенала" перейдет в "Нефтчи"?

"Нефтчи" намерен усилить состав еще одним полузащитником.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "черно-белые" рассматривают возможность приглашения английского футболиста Джоша Дасилвы в Азербайджан.

Переговоры находятся на начальном этапе. Окончательный результат зависит от готовности игрока сменить Англию на азербайджанскую Премьер-лигу.

Отметим, что Джош - воспитанник "Арсенала". С 2018 года он успешно играет в "Брентфорде". Игрок, являющийся свободным агентом, в последнее время страдает от травм. Его последний официальный матч состоялся в январе 2024 года в матче чемпионата против "Тоттенхэма".