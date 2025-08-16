https://news.day.az/sport/1774390.html Воспитанник "Арсенала" перейдет в "Нефтчи"? "Нефтчи" намерен усилить состав еще одним полузащитником. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "черно-белые" рассматривают возможность приглашения английского футболиста Джоша Дасилвы в Азербайджан. Переговоры находятся на начальном этапе.
Воспитанник "Арсенала" перейдет в "Нефтчи"?
"Нефтчи" намерен усилить состав еще одним полузащитником.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, "черно-белые" рассматривают возможность приглашения английского футболиста Джоша Дасилвы в Азербайджан.
Переговоры находятся на начальном этапе. Окончательный результат зависит от готовности игрока сменить Англию на азербайджанскую Премьер-лигу.
Отметим, что Джош - воспитанник "Арсенала". С 2018 года он успешно играет в "Брентфорде". Игрок, являющийся свободным агентом, в последнее время страдает от травм. Его последний официальный матч состоялся в январе 2024 года в матче чемпионата против "Тоттенхэма".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре