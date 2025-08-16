Президент Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания ряду военнослужащих ГПС - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
высшее воинское звание "генерал-лейтенант"
генерал-майору Бабеку Вахид оглу Гурбанову
высшее воинское звание "генерал-майор"
полковнику Джейхуну Гасан оглу Набиеву
полковнику Азеру Алиюсиф оглу Ширинову".
