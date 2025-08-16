Президент Ильхам Алиев присвоил высшие воинские звания ряду военнослужащих ГПС

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Присвоить высшие воинские звания следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

высшее воинское звание "генерал-лейтенант"

генерал-майору Бабеку Вахид оглу Гурбанову

высшее воинское звание "генерал-майор"

полковнику Джейхуну Гасан оглу Набиеву

полковнику Азеру Алиюсиф оглу Ширинову".