Масуд Пезешкиан посетит Армению

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом в своем аккаунте на платформе X поделился советник президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санайи.
По его словам, целью двухдневного визита является развитие двусторонних отношений и подписание торговых соглашений.
Санайи отметил, что Масуд Пезешкиан получил приглашение принять участие в саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Китае.
