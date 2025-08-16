Авиационные подразделения выполнили учебно-тренировочные полеты

В соответствии с планом подготовки на текущий год, самолётные и вертолётные подразделения Военно-воздушных сил выполнили учебно-тренировочные полёты.

Об этом в субботу сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала были проверены теоретические знания пилотов об условиях полёта и правилах безопасности, после чего был проведен инструктаж лётных экипажей.

Во время учебно-тренировочных полётов были выполнены задачи по взлёту и посадке на аэродромах базирования, полётам по установленным маршрутам, обнаружению воздушных и наземных целей во взаимодействии с командно-штабными пунктами, а также по другим видам деятельности.

Отметим, что основной целью учебно-тренировочных полётов является совершенствование боевой подготовки авиационных подразделений и отработка практических навыков военных пилотов.