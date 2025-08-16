Дорожная полиция обратилась к водителям

В выходные дни большинство граждан выезжают из столицы в регионы - для отдыха, посещения родственников или по различным личным делам. В такие периоды интенсивность движения на магистралях и других основных дорогах значительно возрастает, что повышает и риск дорожно-транспортных происшествий. В подобных условиях особое значение приобретает внимательность, ответственность и дисциплинированность каждого водителя.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к участникам дорожного движения.

В обращении отмечается, что внимательность за рулём, соблюдение установленного скоростного режима и проверка технической исправности автомобиля перед выездом являются важнейшими условиями безопасности.

"Особое внимание необходимо уделять состоянию шин, исправности световых приборов, тормозной системы и рулевого управления. При преодолении больших расстояний управление автомобилем в утомлённом или сонном состоянии многократно повышает вероятность аварии. Поэтому водители должны обязательно отдыхать, а при необходимости делать короткие остановки в пути, чтобы сохранять бодрость.

Соблюдение правил дорожного движения - единственная гарантия сохранения жизни как водителей, так и пассажиров. Нельзя забывать, что мгновенная безответственность может привести к тяжёлым последствиям.

Главное управление Государственной дорожной полиции призывает всех участников движения быть внимательными, вести себя на дорогах осторожно и желает каждому безопасных и спокойных поездок", - говорится в обращении.