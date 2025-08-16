https://news.day.az/world/1774436.html

На Италию обрушились наводнения - ВИДЕО

Пока Грецию, Испанию и Португалию охватывают лесные пожары, на юге Италии проходят наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пик дождей и неприятности для автомобилистов в виде затопленных авто - на Сицилии, включая столицу региона Катанию.