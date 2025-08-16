На Италию обрушились наводнения

Пока Грецию, Испанию и Португалию охватывают лесные пожары, на юге Италии проходят наводнения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пик дождей и неприятности для автомобилистов в виде затопленных авто - на Сицилии, включая столицу региона Катанию.