Вашингтон очищают от бездомных

Началась реализация обещания Трампа очистить Вашингтон от бездомных.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
 
Их палатки, расставленные в скверах и на улицах американской столицы, начали разбирать сразу по отлёту Трампа на Аляску, а разобранные палатки  выбрасывают в мусоровозы.

Ранее сообщалось, что Трамп собирается убрать бездомных с американских улиц.