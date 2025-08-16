https://news.day.az/world/1774425.html

Вашингтон очищают от бездомных - ВИДЕО

Началась реализация обещания Трампа очистить Вашингтон от бездомных. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Их палатки, расставленные в скверах и на улицах американской столицы, начали разбирать сразу по отлёту Трампа на Аляску, а разобранные палатки выбрасывают в мусоровозы.