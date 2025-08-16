https://news.day.az/azerinews/1774428.html "Абшерон Лайонс" подписал еще одного легионера Баскетбольная команда "Абшерон Лайонс" усилила состав еще одним легионером. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, к команде присоединился американец Де Шон Айксен. Нападающий выступал за английскую команду "Ньюкасл Иглз".
"Абшерон Лайонс" подписал еще одного легионера
Баскетбольная команда "Абшерон Лайонс" усилила состав еще одним легионером.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, к команде присоединился американец Де Шон Айксен.
Нападающий выступал за английскую команду "Ньюкасл Иглз".
Отметим, что ранее "Абшерон Лайонс" пополнили литовец Орелик Гедиминас, американец Аринзе Чидом, Джеймс Фрейзер, Обри Макэлпайн, Джейлен Шоу и Де Ондре Джексон.
