Назван объем инвестиций, направленных в основной капитал Азербайджана

В первом полугодии текущего года в основной капитал Азербайджана за счет всех источников финансирования было направлено 8,1 млрд манатов инвестиций.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Из этой суммы 2,3 млрд манатов вложены в нефтегазовый сектор, а 5,8 млрд - в ненефтегазовый сектор, включая 1,2 млрд манатов, направленных в ненефтегазовую промышленность.

Государственные инвесторы обеспечили 49,1% вложений, негосударственные - 50,9%, при этом 78,2% инвестиций было направлено на строительно-монтажные работы.

Объем инвестиций за счет внутренних источников составил 75,2% от общего объема. 50,4% инвестиций пришлось на производство, 33,1% - на сферу услуг и 16,5% - на строительство жилых зданий. Основная доля средств пришлась на промышленность (43,1%) и строительство (22,5%). Доля бюджетных средств в источниках финансирования увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.