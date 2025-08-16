Президента Ирана пригласили в Китай

Иранского президента Масуда Пезешкиана пригласили на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом написал в соцсети X замглавы его администрации по политическим вопросам, экс-посол страны в России Мехди Санаи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент получил приглашение принять участие в саммите ШОС в Китае в августе", - сообщил чиновник.

Ранее мы сообщали, что Масуд Пезешкиан посетит Армению.