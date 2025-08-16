https://news.day.az/world/1774441.html Президента Ирана пригласили в Китай Иранского президента Масуда Пезешкиана пригласили на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Об этом написал в соцсети X замглавы его администрации по политическим вопросам, экс-посол страны в России Мехди Санаи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
