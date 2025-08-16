Apple выделит свой самый дорогой iPhone эксклюзивной функцией

Флагманский iPhone 17 Pro Max получит уникальное преимущество в телеобъективе, которое не будет доступно для iPhone 17 Pro и других моделей. Об этом сообщает портал MacRumors со ссылкой на авторитетного инсайдера Instant Digital, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно утечке, iPhone 17 Pro Max может получить самый продвинутый телеобъектив в истории Apple. Обе Pro-модели будут оснащены телеобъективом с разрешением 48 Мп вместо текущих 12 Мп, благодаря чему смартфоны Apple получат тройную 48-мегапиксельную камеру.

При этом старшая модель предложит большее значение оптического приближения. Инсайдер допустил, что у iPhone 17 Pro Max будет 8-кратный оптический зум. iPhone 17 Pro, в свою очередь, предложит 5-кратное приближение, как в актуальных iPhone 16 Pro и Pro Max.

В прошлом Apple придерживалась подобной практики. Например, iPhone 15 Pro Max оснащался телеобъективом с 5-кратным оптическим зумом, тогда как у iPhone 15 Pro он был 3-кратным. В последующем поколении iPhone 16 Pro и Pro Max характеристики камер были идентичны.