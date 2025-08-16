Представлен первый в мире FPV-дрон со съемкой в режиме 360

Компания Insta360 представила суббренд Antigravity и дрон A1 - первую в мире модель, способную снимать видео в формате 360 градусов с разрешением 8K. Об этом сообщает портал DigitalTrends, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При весе всего 249 граммов дрон соответствует международным нормам для полетов без специального разрешения. Складная система шасси автоматически убирается при взлете и раскрывается при посадке, защищая камеру от повреждений. Интеллектуальные функции возврата домой и встроенные датчики в свою очередь минимизируют риск потери управления.

Управление Antigravity A1 осуществляется с помощью очков Vision с функцией отслеживания положения головы, что позволяет оператору свободно осматривать виртуальное пространство. Гарнитура оснащена вторичным экраном для демонстрации изображения другим участникам съемки, а контроллер Grip с датчиком движения обеспечивает управление полетом.

Дрон поддерживает как запись в 8K в формате 360, так и прямую трансляцию. Гибкие инструменты постобработки позволяют создавать несколько версий финального видео с различных ракурсов и соотношений сторон. Технология Shadowstone позволяет убрать корпус дрона с итогового видео.

Базовый комплект включает дрон, очки Vision и контроллер Grip. Точные цены и условия поставки будут объявлены ближе к релизу, который запланирован на январь 2026 года.